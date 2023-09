Wetenschappers van Plantentuin Meise op zoek naar wilde bananen in Australië: "Eetbanaan dreigt te verdwijnen"  

"Het is heel slecht gesteld met onze eetbananen", vertelt Koen Es van Plantentuin Meise. "Ze zijn al enkele jaren onderhevig aan schimmel- en virusziekten waardoor ze in de toekomst dreigen te verdwijnen. Dat zou natuurlijk een ramp zijn. Daarom denkt men eraan om nieuwe bananen te kweken waarbij men dan resistente genen kan kruisen, zodat die nieuwe bananensoorten in de toekomst resistent zijn tegen die virusziektes. En die resistente eigenschappen zitten mogelijk in wilde bananen die we kunnen vinden in het regenwoud in Noord-Australië."