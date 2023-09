Zandhoven ontvangt 160 kaarters voor WK Kleurenwiezen

Kaartliefhebbers komen vandaag massaal bij elkaar in Zandhoven, waar het WK Kleurenwiezen plaatsvindt. Het kaartspel is vooral bekend in België en dat is ook te zien aan de ingeschreven deelnemers. Zo komt het grootste deel van de 160 deelnemers uit België zelf, vooral uit Wallonië. Daar is de eenvoudige variant van kleurenwiezen, het gewone wiezen, veel minder populair en kiezen kaarters dus vooral voor kleurenwiezen.