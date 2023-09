Fietsersbond lanceert oproep: "Er sterven nog te veel fietsers op de weg, deze 6 maatregelen moet overheid nu nemen"

6. Herdenk radicaal het ontwerp van de weg in steden en dorpen

Door de ruimtelijke rommel die Vlaanderen de facto is, en met 13.000 kilometer lintbebouwing, is er bijna overal een diffuus onderscheid tussen wat een doorgaande weg is en een bebouwde kom. Anders dan in onze buurlanden is het dus moeilijker om te zeggen: hier heeft de auto op de rijstroken relatief vrij spel – waarbij voetgangers en fietsers hopelijk een comfortabele plek hebben aan de zijkant van de weg - en vanaf hier moeten automobilisten en fietsers de beperkte ruimte met respect voor elkaar delen, vaak in dichter bebouwde zones.



“Een deel van de oplossing ligt in het maken van bewuste keuzes,” zegt Daan Storms, projectingenieur bij Arcadis, “Dat betekent op sommige plekken keuzes maken voor 1 of 2 vervoersmodi, in plaats van alle modi er te willen samen brengen. Dat zijn de principes van de zogenoemde 'Fix the Mix'.