Zoon van Mexicaanse drugsbaron El Chapo uitgeleverd aan VS

Ovidio Guzman, bekend als “El Raton”, is een van de zonen van de oprichter van het Sinaloa-kartel, die momenteel een levenslange gevangenisstraf uitzit in de Verenigde Staten. De Amerikaanse autoriteiten beschouwen hem als een belangrijk lid van het kartel, samen met zijn broer, Joaquin Guzman Lopez.



“El Chapo” Guzman werd beschouwd als 's werelds machtigste drugshandelaar tot zijn arrestatie in 2016 en uitlevering aan de Verenigde Staten in 2017. Hij werd in juli 2019 veroordeeld tot levenslang na een streng beveiligd proces in New York en zit zijn straf uit in een streng beveiligde gevangenis in Colorado.