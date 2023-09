230 passagiers van Brussels Airlines al dagenlang vast in Congo: "Families met kinderen kregen zelfs geen flesje water"

Een vliegtuig van Brussels Airlines staat sinds vrijdagavond aan de grond in de Congolese hoofdstad Kinshasa met technische problemen. Nadat de vlucht zaterdagnacht voor de tweede keer geannuleerd was, hebben de passagiers zelfs even het tarmac bezet uit protest. Volgens hen communiceert Brussels Airlines niet over de problemen, maar Brussels Airlines betwist dat. Vanavond zou de vlucht alsnog doorgaan.