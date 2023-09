50 Antwerpse straten houden actie en roepen op om heel Antwerpen open te stellen tijdens autoloze zondag

"Het is autoloze zondag in heel wat steden en gemeenten, maar in Antwerpen enkel in de historische binnenstad", zegt Marlies Lenaerts van de burgerbeweging Recht op Lucht, een van de initiatiefnemers van de actie. Samen met heel wat andere Antwerpenaren houdt ze vandaag officieel een groot straatfeest, onder de noemer OpenStratenDag, in maar liefst 50 deelnemende straten. De onderliggende boodschap: "We willen een Autoloze Zondag in de héle stad, en een beleid dat meer gericht is op stedelijke leefkwaliteit."