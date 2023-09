Steun voor meer inspraak van inheemse bevolking in Australië neemt af

In 1967 mocht 90 procent dan wel voor een grondwetswijziging gestemd hebben, nu blijkt de nationale steun een pak minder. Maandag werd in de Sydney Morning Herald een peiling gepubliceerd waaruit blijkt dat de steun terugvalt van 46 procent in augustus naar 43 procent nu. Die neergaande trend is al 5 maanden bezig. Vooral in de deelstaten Queensland en West-Australië is de tegenkanting het grootst.