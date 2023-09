Spectaculair ongeval in Geraardsbergen: "Alleen lichtgewonden maar helpende bestuurder moet rijbewijs afgeven"

Het was rond 16.30 uur zaterdagnamiddag dat de bestuurder van een voertuig om een onduidelijke reden de controle over het stuur verloor. De wagen kwam via het andere rijvak in een gracht terecht, ging over de kop en bleef vlak bij een elektriciteitspaal op zijn dak liggen.

De bestuurder van een andere auto had het ongeval zien gebeuren, en stopte om hulp te bieden. Hij hielp de bestuurder en het kind van 3,5 jaar uit het wrak en belde de hulpdiensten. "Ik deed gewoon mijn burgerplicht. Iemand in nood moet je steeds helpen”, zegt de man. Hij werd ook bedankt voor zijn hulp, maar toen de politie met hem sprak bleek zijn rijbewijs niet meer geldig te zijn. Hij moest het afleveren, en de auto werd met wielklemmen vastgezet.

Intussen werden de twee slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. De Brakelse brandweer maakte de weg vrij, waardoor het verkeer een tijdje over één rijstrook moest.