BEKIJK - Koning Auto bleef op Autoloze Zondag (eventjes) op stal: "Zalig om zonder auto's te kunnen fietsen"

Deze editie is in elk geval ook in de smaak gevallen bij heel wat deelnemers. "Het is zalig en echt genieten om eens zonder auto’s te kunnen fietsen in Brussel", zegt een deelnemer die naar eigen zeggen dagelijks naar het werk in Brussel fietst. "Nu kunnen we dat eens zonder auto’s doen."

Een moeder met kind noemt Autoloze Zondag zelfs haar persoonlijke "nationale feestdag". "Het is zo tof om rond te cruisen en onze neus achterna te gaan. Op andere dagen is dat met de kinderen moeilijk te doen, maar op een dag als vandaag gaat dat perfect."