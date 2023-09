 Wordt de Septemberverklaring weer uitgesteld?  

Niet alleen bij de N-VA-ministers heeft de voorzitter van de CD&V, Sammy Mahdi, een belabberde reputatie. De top van de Open VLD heeft onderzoek verricht naar de perceptie van de verschillende politieke tegenstanders. Dat onderzoek vond in het voorjaar plaats, maar Theo Francken van de N-VA gooide het document dit weekend op sociale media.



Volgens dat Open VLD-document zou de perceptie over Sammy Mahdi zijn dat hij 'onbekwaam' is, 'raar' en dat het 'niet lukt'. Dat biedt de Open VLD -volgens dat onderzoek - de mogelijkheden om Mahdi weg te zetten als "ongeloofwaardig en ouderwets; vol tegenstrijdigheden, heel inconsistent: is stedelijk, maar is tegen de stad, is tegen het beleid, maar staat al decennialang mee aan het roer, is voor de ouderen, maar wil een fiscale hervorming die de ouderen hard raakt."