CD&V-voorzitter Mahdi stelt (opnieuw) ultimatum: geen Septemberverklaring zonder extra investering in kinderopvang

In “De zevende dag” zette CD&V-voorzitter Sammy Mahdi vanochtend de eis van Crevits extra kracht bij. Gevraagd hoe hard zijn partij wil vechten voor dit plan en of de partij tijdens de begrotingsbesprekingen ook genoegen zal nemen met minder dan 330 miljoen euro, antwoordde Mahdi dat het belangrijk is “dat men in de regering tot een compromis komt”: “We moeten tot een akkoord komen dat ambitieus genoeg is.”

Tijdens de begrotingsonderhandelingen in de aanloop naar de Septemberverklaring zette Mahdi vorig jaar nog zijn hakken in het zand. Toen hij vasthield aan een indexering van de kinderbijslag, leidde dat toen tot een diepe crisis in de Vlaamse regering waardoor de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon (N-VA) in het Vlaams Parlement moest worden uitgesteld.