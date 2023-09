Waar is Li Shangfu? Chinese minister van Defensie al drie weken niet in het openbaar verschenen

Li Shangfu, de Chinese minister van Defensie, is al drie weken niet meer in het openbaar verschenen. Vorige week had hij een werkreis naar Vietnam gepland, maar die moest hij annuleren omwille van "gezondheidsredenen". Er wordt druk gespeculeerd over zijn afwezigheid van het internationale toneel. Bovendien is Li niet de enige Chinese topfunctionaris die niet meer van zich laat horen.