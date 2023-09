Laatste eerbetoon aan "Nonkel Jef" in Antwerpen: familie, vrienden en collega's nemen afscheid van Ivo Pauwels in Theater Elckerlyc

Zo'n 400 mensen hebben in het Antwerpse Theater Elckerlyc afscheid genomen van de overleden acteur Ivo Pauwels. Die locatie was niet toevallig gekozen, want hij speelde er in 2015 de laatste keer zijn bekende rol van "Nonkel Jef". "Het was een sereen afscheid dat door merg en been ging", zegt Dirk Van Vooren van Theater Elckerlyc. "Hij is op een mooie manier geëerd: in een theater. Zo zou Ivo het ook gewild hebben."