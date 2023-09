Houthalen en omgeving vieren met Fietsfeest einde fietswerken op en rond de Noord-Zuidverbinding

In Houthalen is vandaag het einde gevierd van de werken voor meer fietsveiligheid op en rond de geplande Noord-Zuidverbinding. In Houthalen komen twee tunnels onder de Grote Baan in het kader van de duurzame verbinding. "Het is belangrijk dat we allemaal het project blijven steunen", zegt burgemeester Alain Yzermans (Vooruit-Groen-Plus). "Maar ook kleine projecten moeten aantonen dat ook er extra winsten voor de fietser gerealiseerd zijn."