700 bezoekers van Ieperse Highlight Festival verrast door flitsboete: "Hebben verkeersbord zone 30 niet gezien"

Maxim is Zonnebeeks gemeenteraadslid (In Samen Spraak) en zetelt in de politieraad van politiezone Arro Ieper. Hij schreef een open brief die op sociale media veel reacties uitlokt. "Eigenlijk ben ik meer voorstander om rechtstreeks met de verantwoordelijken te praten op de politieraad. Maar de mensen die een boete kregen, kunnen niet zolang wachten, want hun boete moet betaald worden, vandaar de open brief."

In een eerste reactie belooft burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) om de signalisatie te checken. Als burgemeester is zij ook voorzitter van het politiecollege. "Dit is het eerste wat ik ervan hoor!"