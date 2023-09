Volksraadpleging in Zwijndrecht over fusie verloopt stroef: lange wachtrijen en chaotische doorstroming

Tussen 08.00 uur en 13.00 uur mogen de inwoners van Zwijndrecht en van deelgemeente Burcht hun stem uitbrengen over een eventuele fusie met Beveren en Kruibeke. De stemming is niet verplicht. De inwoners van Zwijndrecht die willen stemmen, kunnen dat doen aan de Fortlaan in Sportcentrum Den Draver. Wie in Burcht woont, kan zijn of haar stem uitbrengen aan het Kerkplein in OC 't Waaigat.