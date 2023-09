Heringericht en uitgebreid overstromingsgebied in Kruisem heeft nu ook vulplaats voor landbouwers 

Het bestaande bufferbekken in Kruisem is uitgebaggerd, omdat er jarenlang slib is bijgekomen. Met minder slib, kan er weer meer water in. En dat is nodig bij hevige regenval. Als het stopt met regenen en het waterpeil zakt, dan loopt het overstromingsgebied traag weer leeg. Maar ook in periodes van aanhoudende droogte is zo'n waterbekken van belang, vooral voor de landbouwers die er water kunnen oppompen om hun gewassen te besproeien. "Maar ook in de zomer kan het hard regenen, en dat kan een probleem zijn als er (veel) water in het bekken staat", zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V).