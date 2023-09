Vrouwen verbazen zich op TikTok (en andere sociale media) over hoe vaak mannen aan het Romeinse Rijk denken

Rest de vraag nog die vrouwen nu op TikTok beginnen te stellen: Wat is ons Romeinse Rijk? Al zijn het natuurlijk niet alleen mannen die fan zijn van de Romeinen, zegt Mike Duncan, podcasthost van "The history of Rome" in het tijdschrift Rolling Stone. "Als je een steekproef zou nemen, zouden het hoofdzakelijk mannen zijn die bezig zijn met Romeinse geschiedenis. Maar jullie zouden ook de vrouwen in je leven moeten vragen of ze nadenken over het Romeinse Rijk, want meer dan een paar van hen zullen zeggen: 'Ja, het Romeinse Rijk is eigenlijk heel erg interessant en fascinerend.'"