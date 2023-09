Gemeente Houthulst behoudt vertrouwen in directeur Joris Hindryckx van VIVES: "Hij mag voor ons zeker aanblijven als schepen"

Volgens de kersverse burgemeester kan Hindryxck zeker aanblijven als schepen. Burgemeester Vandromme: "Er zijn in ons gemeente geen klachten over hem binnengekomen. Voor alle duidelijkheid, het is een intern onderzoek bij VIVES. Meer informatie hebben wij niet en ik denk dat niemand het op dit moment weet. Voor ons is het nog altijd zo dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is."

Hindryckx blijft dus eerste schepen, bevoegd voor financiën, kerkfabrieken, patrimonium, dorpsontwikkeling, Noord-Zuid en jubilea.