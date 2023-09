Inwoners van Ruien kruipen in de rol van archeoloog: "Ze deden interessante vondsten, zelfs van 5.000 jaar geleden"

SOLVA wilde met "Vierkante meter: iedereen archeoloog!" wat meer te weten komen over de geschiedenis van Ruien. Inwoners konden in eigen tuin of op een openbare plek een stukje van 1 meter op 1 een put graven. Je kon dus op tijdreis gaan in eigen bodem. Ruim 40 mensen hebben meegewerkt, en in totaal zijn er 12 putten gegraven. "En die zijn onderzocht zoals archeologen dat altijd doen", zegt Wouter De Maeyer van SOLVA