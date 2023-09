VRT NWS-journalist Jens Franssen na de ramp in Libië: "Hulp komt op gang, maar hoe ga je dat georganiseerd krijgen?"

Want Libië is sowieso al niet de meest evidente plek om te werken. Franssen kan het niet anders omschrijven dan "oorlogsgebied". "Als ik naar alle gebouwen hier rondom kijk, lijkt het alsof ik in Oekraïne ben. Tot een paar jaar geleden werd hier zeer zwaar oorlog gevoerd. Een groot deel van Benghazi is een tijdlang in handen geweest van terreurgroep Daesh (IS, red.). En voordien nog had je de Arabische Lente."