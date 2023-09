KAA Gent-overnemer Sam Baro: "We gaan voor meer blauw-wit in het straatbeeld, en meer beleving voor supporters"

"We willen meer supporters naar het stadion lokken voor de wedstrijden van KAA Gent." Dat heeft de overnemer van de club gezegd tijdens een "Speakers' Corner" in Gent. De investeerder uit Assenede wil meer doen voor de supporters, maar wil in return dan ook meer supporters bij de wedstrijden zien. "We zouden hen vroeger willen laten komen, om hen extra beleving te bezorgen, ook tijdens de pauze", belooft Baro.