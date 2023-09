Honderdste Kapellenommegang in Noordschote lokt veel deelnemers en zelfs de bisschop

De Kapellenommegang is een wandeling van zo'n 3,5 kilometer langs zeven witte kapelletjes. Het is een eerbetoon aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (aan Maria dus), en aan de zeven momenten van verdriet en pijn in haar leven. Bisschop Lode Aerts van het bisdom Brugge was voor deze jubileumeditie speciaal naar een van zijn kleinste parochies afgezakt. Samen met misdienaars, priesters en gelovigen ging hij al biddend en zingend van kapel tot kapel om Maria te eren.