Muurtekeningen die herinneren aan kettingbotsing op A19 in Wervik en Zonnebeke zijn klaar

Kunstenaar Jamz Jamezon uit Brugge heeft de hele week gewerkt aan de muurtekeningen op twee bruggen boven de autosnelweg A19 op het grondgebied van Zonnebeke en Wervik: De brug over de Wervikstraat bij Zonnebeke in de rijrichting Kortrijk en de brug ter hoogte van de Magerheidstraat bij Wervik in de rijrichting Ieper.