"Ik had nog nooit een examen gemaakt": kwart BSO-leerlingen gaat naar hogeschool, maar slaagkans is laag

"In mijn laatste twee jaar in de richting voeding-verzorging liep ik stage in kinderdagverblijven en woonzorgcentra. Het contact met de mensen was ontzettend fijn, maar ik wist dat ik dit niet heel mijn leven wou doen", zo vertelt Joke Truyts (23). Joke beslist in 2018 om na haar zevende jaar in het BSO nog een educatieve bachelor secundair onderwijs aan de AP Hogeschool Antwerpen te volgen.