Laatste misviering in kerk van Kwaadmechelen: "Wel en wee van hele familie hier meegemaakt"

"Het is schandalig dat ze de kerk gaan afbreken", vindt Bernard Impens. "Ik kan me onmogelijk inbeelden dat de kosten van de afbraak van de kerk in evenredigheid zijn met de herstellingskosten die nodig zouden zijn voor de hoek waar er water in de kerk sijpelt. De toren is volgens mij in slechtere staat en die laten ze staan. Ik kan me niet inbeelden dat dat een mooi zicht zal zijn."