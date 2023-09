Man overleden na steekincident aan Antwerpse discotheek, zeven mensen gearresteerd

Zondagochtend rond vijf uur kreeg de Antwerpse politie een melding van steekpartij aan discotheek Ikon. "Er was een vechtpartij ontstaan die uitmondde in een steekpartij. Daarbij raakten twee mannen gewond. Het gaat om twee Nederlanders", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "Eén van hen was in levensgevaar en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De andere raakte zwaargewond, maar hij is niet in levensgevaar."

De politie moest ter plaatse een opgehitste menigte in bedwang houden, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. "Ondertussen proberen onze diensten te onderzoeken wat de omstandigheden zijn van deze feiten. Zeven mensen, waaronder ook de tweede man die gewond raakte, zijn naar het kantoor overgebracht voor verhoor over hun mogelijke betrokkenheid bij de feiten. Het gaat om jonge twintigers. Het gerechtelijk lab is ter plaatse geweest voor sporenonderzoek naar de omstandigheden van de feiten."