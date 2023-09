Hond tegen reling van brug gegooid en dan in Zuid-Willemsvaart gedumpt in Rotem

Vzw Dieren in Nood (Dino) uit Kinrooi vangt het hondje momenteel op. Volgens de vzw is de hond ongeveer zes jaar oud. "Het diertje is superlief... en graatmager. Het zit onder de klitten, kale plekken en wonden. De hond is uitgehongerd en vuil. Elke dag verbazen we ons meer en meer over hoe harteloos en egoïstisch ons menselijk ras kan zijn."