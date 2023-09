Motorrijder van 63 overleden na frontale botsing  tegen een boom in Hamme

Gisteravond is een motorrijder van 63 frontaal tegen een boom gereden in de Hammestraat in Moerzeke bij Hamme. Buurtbewoners en voorbijgangers dienden de eerste hulp toe en belden de hulpdiensten. Die reanimeerden de man, maar hij werd toch in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.