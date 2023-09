NAVO organiseert grootste militaire oefening sinds Koude Oorlog met 40.000 militairen

"De alliantie organiseert in 2024 haar grootste collectieve defensieoefening sinds het einde van de Koude Oorlog", gaf Bauer als voorbeeld van de mate waarin de troepen van de NAVO voorbereid zijn. Hij deed zijn uitspraak na afloop van een bijeenkomst in Oslo van het militaire comité van het bondgenootschap, waarvan hij de voorzitter is.