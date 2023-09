Neptunium-zwembad in Schaarbeek plechtig heropend na jarenlange renovatie

"Na de renovatie van het zwembad Nereus in Ganshoren en Louis Namèche in Molenbeek is nu ook het zwembad Neptunium in Schaarbeek opnieuw open voor het grote publiek. Ondertussen renoveert Beliris ook het zwembad van Elsene. Publieke zwembaden, waar generaties samenkomen om te zwemmen, te ontspannen en te genieten, zijn onmisbaar."