Opgravingen in centrum Halen vroegtijdig afgerond: wachten op resultaten 

De archeologen gaan nu het gevonden materiaal verder analyseren. Het is dan ook nog wachten op volledige resultaten van het onderzoek. Die zullen moeten duidelijk maken of de stad haar plannen voor de heraanleg moet aanpassen. Wat vaststaat, is dat het niet om zeer oude resten gaat. Want ze zijn niet heel diep teruggevonden. Op de locatie van de opgravingen bevond zich vroeger een kerkhof. De markt is sinds zaterdagmiddag weer toegankelijk voor alle verkeer.