Gaat Pepingen dan toch fuseren, inwoners eerder positief: "Maar liefst met landelijke gemeente"  

En die input van de inwoners is eerder positief. "Er is een redelijk positief gevoel ten opzichte van een fusie met een andere gemeente', zegt Van Roey. "Voor sommigen omdat ze denken dat dit in de toekomst toch opgelegd zal worden, anderen zien er dan weer een financieel voordeel in. En als er moet gefuseerd worden, hebben de inwoners het liefst dat dit gebeurt met een landelijke buurgemeente."