Kortrijk huldigt eerste vrouwelijke postbode van het land met muurschildering

En die eerste vrouwelijke postbode is Marie-Christine Vandenbussche (68). Ze begon op 16 oktober 1972 in Kortrijk. Nadat vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog ook al hadden gewerkt als postbode, duurde het toch nog bijna 30 jaar vooraleer de eerste officiële vrouwelijke postbode in dienst trad. "Mijn oudste broer Joost was postbode in Rollegem, ik vond het wel iets om altijd met de fiets buiten te werken. Het examen in Gent was voor mij geen probleem. Toen ik 18 was, kon ik aan de slag voor zo'n 12.000 Belgische frank (300 euro) aan maandloon. Ik ben dan ook bijzonder trots op mijn afbeelding", glimlacht Marie-Christine.