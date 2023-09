Oprichter van blad Rolling Stone in opspraak: hij noemt vrouwelijke en zwarte artiesten "niet welbespraakt genoeg" voor interview in nieuw boek

Jann Wenner is een rockicoon op rust. Wenner, vandaag 77, stampte in 1967 het invloedrijke muziekblad Rolling Stone uit de grond. Daarmee was hij een van de kroniekschrijvers van de rock-'n'-roll. In 1987 richtte hij ook mee de Rock & Roll Hall of Fame op, een museum over de geschiedenis van het muziekgenre.