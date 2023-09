BBC, Channel 4 en Endemol starten intern onderzoek naar Russell Brand na beschuldigingen van aanranding en verkrachting

Channel 4 stelt in een verklaring dat de zender "het productiebedrijf dat de programma's voor Channel 4 produceerde, heeft gevraagd om de beschuldigingen te onderzoeken". De zender is bovendien bezig met een eigen intern onderzoek en moedigde "iedereen die op de hoogte is van dergelijk gedrag aan om direct contact op te nemen".

Vier vrouwen hebben een melding gemaakt van aanranding tussen 2006 en 2013, onder wie een vrouw die beweert destijds 16 jaar te zijn geweest. Andere vrouwen beschuldigen de acteur van onder meer fysiek en emotioneel misbruik. Dat kwam zaterdag naar voren uit onderzoek van The Sunday Times, The Times en Channel 4 Dispatches. Brand ontkent de aantijgingen en stelt dat alle relaties vrijwillig waren.