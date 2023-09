Tempel uit 16e eeuw ontdekt bij grondwerken aan Antwerpse Rubenshuis

In 1567, amper een jaar later, werd de tempel afgebroken onder landvoogdes Margaretha van Parma. "Ironisch genoeg was het Rubens, wiens vader Jan door zijn calvinistische overtuiging op de vlucht was voor de Bloedraad van Alva, die net op die plaats in de 17e eeuw zijn woning en atelier bouwde. De overblijfselen ervan doen ons dan ook vandaag nog herinneren aan het belang van democratische waarden van respect, tolerantie, vrijheid en gelijkheid."