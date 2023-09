Lichaam van vrouw gevonden in Mechelen: gerecht start onderzoek naar doodslag

De bewoner van het appartement is door de politie meegenomen om verhoord te worden. Het is nog niet duidelijk welke relatie hij met de vrouw had, en of de vrouw ook in het appartement woonde. Ook over wat er precies gebeurd is, komt er voorlopig niet veel duidelijkheid. "De man wordt nu verhoord en in de loop van de dag zal er een autopsie gebeuren op het lichaam van de vrouw", zegt het parket.