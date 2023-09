Voorlopig laatste nazomerdag, herfst maakt morgen zijn intrede met regen en onweer

Ook dinsdag blijven we in die wisselvallige westelijke luchtstroming zittenn, terwijl de zuidwestenwind verder aantrekt. “Die wind brengt ons koelere lucht, waardoor het afkoelt tot zo’n 18 graden in het centrum van het land. De herfst maakt dus stilaan zijn intrede in het begin van komende week”, klinkt de conclusie.

Woensdag wordt het weer wat droger, terwijl het toch eerder bewolkt blijft. Donderdag trekt er opnieuw een actieve storing over het land met regen, wind en temperaturen tot 18 graden. Ook vrijdag blijft het winderig en buiig.