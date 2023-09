Heultje onthult standbeeld voor wielerlegende Nest Sterckx: "De Koning der Kermiskoersen"

Ernest Sterckx, beter gekend als "Nest Sterckx" of "Nestje Sterckx", doet bij veel mensen niet meteen een belletje rinkelen. Toch was hij in de jaren 40' en 50' een grote naam in het Belgische wielerlandschap. Hij won onder meer de Waalse Pijl, Gent-Wevelgem en drie keer de Omloop Het Volk. Sterckx was afkomstig uit Heultje, een dorp in Westerlo, en overleed op 53-jarige leeftijd in 1975.