Twee schapen doodgebeten in Zillebeke, natuurorganisaties spreken geruchten tegen: "Het is zeker niet door een wolf"

In mei nog, werd er een wolf gespot in de Westhoek, in Poperinge, die ook enkele schapen had doodgebeten. Welkom Wolf vermoedt dat hij intussen gestorven is, waar hij het laatst is gespot, in de streek rond Brugge. "Als hij niet meer opduikt, zou het kunnen dat hij in die buurt ook is doodgeschoten", besluit Jan Loos.