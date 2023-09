Zee-ijs aan de Zuidpool stond voorbije veertig jaar nooit lager: "Er is duidelijk iets aan de hand"

"Ik begrijp waarom ze het hebben over een kantelpunt, al vind ik het zelf nog wat vroeg", zegt glacioloog Frank Pattyn (VUB). Hij is gespecialiseerd in het Zuidpoolijs en noemt het beeld dit jaar "verontrustend".

"Het huidige niveau van het zee-ijs zit dramatisch ver onder wat we tot nu toe hebben gekend. Je kan eens een warm jaar hebben en eens een koud, maar dit zit ver buiten die natuurlijke variabiliteit. Anderzijds is veertig jaar aan metingen een korte periode. We weten niet hoe het zee-ijs daarvoor varieerde. Dat er iets aan de hand is, is duidelijk."