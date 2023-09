Huisartsen schrijven steeds meer antidepressiva voor bij jongeren, onder meer door wachtlijsten psychiatrie

Hoe geef je jongeren een hoopvol perspectief in een maatschappij waarin zoveel over grote problemen gesproken wordt? Dat is volgens Danckaerts een maatschappelijk vraagstuk waar geen eenvoudig antwoord op bestaat.

"Je zou moeten kunnen terugvallen op volwassenen rondom je die daar op een geruststellende manier mee omgaan en die zeggen: 'je minder goed voelen hoort bij het leven'. Omgaan met moeilijke emoties is iets wat kinderen bij voorkeur leren van hun ouders, maar dat is niet altijd mogelijk, want ook zij hebben tegenwoordig meer onzekerheden."

Dat bevestigen de cijfers: het aantal volwassenen die antidepressiva nemen, is namelijk ook gestegen. Van ruim 9 procent in 2018 naar meer dan 10 procent in 2022. "Kinderen en jongeren zijn een spiegel van de maatschappij. Als we hen geen voorbeeld geven hoe ze met onzekerheden moeten omgaan, is het voor hen des te moeilijker."