"Brief bewijst dat het Vaticaan op de hoogte was van de Holocaust, maar er niets tegen deed"

Al enkele decennialang waart het verhaal rond: paus Pius XII, de oorlogspaus die in het begin van zijn pontificaat al direct te maken kreeg met de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog, zou goed geweten hebben wat er aan de hand was in de vernietigings- en concentratiekampen in Duitsland en Polen. Hij zou stil zijn gebleven over de gruweldaden van het Nazi-regime van Adolf Hitler. Nu is er een nieuw bewijsdocument, een brief, opgedoken. Dat schreef de Italiaanse krant Corriere della Sera afgelopen weekend.

De bewuste brief komt van een Duitse jezuïet, Lothar Koenig. Hij stuurde een brief naar zijn landgenoot Robert Leiber. Niet de minste want hij was -jarenlang- de privésecretaris, noem het de rechterhand en de topadviseur van paus Pius XII. In de brief wees Koenig op wat er aan de hand was in een vernietigingskamp in Belzec, vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. In de brief stond "dat er elke dag wel 6.000 mensen werden vermoord in Belzec, vooral Polen en joden."

Extra waardevol was dat de brief van de hand was van een vertrouwenswaardige bron binnen de Duitse Kerk. Koenig, die bekend stond als een opposant van het Nazi-regime in zijn land, verstuurde de brief ergens in 1942, toen het kamp in Belzec inderdaad volop actief was (het kamp was maar één jaar in gebruik, maar er kwamen meer dan 400.000 mensen om het leven).