CHECK -  Gratis je eigen kleine huisje? Scam wordt opnieuw massaal gedeeld Facebook

In het kort: Het enige wat je zou moeten doen om kans te maken op het gratis tiny house is "mij" in de opmerkingen schrijven van de facebookpost. Je krijgt dan een link doorgestuurd waarin er om je gegevens gevraagd wordt voor mocht je als winnaar gekozen worden.

Maar? Deze Facebookpagina's geven helemaal geen tiny house weg. Het is oplichterij. Het doel is tweeledig: Hoe meer likes en volgers een pagina heeft, hoe meer geld ze waard is. Die techniek van geld verdienen heet "like farming". Daarnaast wordt getracht om zoveel mogelijk gegevens van mensen te verzamelen, want ook die kunnen worden doorverkocht.