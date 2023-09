Inbreker die overleed in optiekzaak in Bocholt stierf natuurlijke dood

Het onderzoek naar de inbraak in een optiekzaak in Bocholt loopt volop. Maar vast staat dat de man die er dood werd teruggevonden, niet met geweld om het leven is gebracht. "De man stierf een natuurlijke dood", bevestigt Katrien Truyen van het parket Limburg. Over de leeftijd en identiteit van de man wil het parket geen details kwijt. "Het onderzoek loopt nog volop, en dat willen we niet in het gedrang brengen."