Emotionele Drew Barrymore stelt talkshow toch uit tot na Hollywoodstaking: "Mijn excuses aan wie ik gekwetst heb"

Barrymore, die ooit als 7-jarige haar doorbraak kende in "E.T." van Steven Spielberg, is heus niet de enige die plannen had om haar werk voort te zetten tijdens de staking. Andere talkshows als "The Jennifer Hudson show" en "Real time with Bill Maher" hadden een terugkeer gepland.



"Ik ben niet bereid een heel jaar te verliezen en zoveel mensen te zien lijden", verdedigde Maher zich. Het is nu afwachten hoe Maher en co gaan reageren na de beslissing van Barrymore.