Verzekeraars weigeren nog steeds sommige kosten na verzakking van woning door droogte: "Grijze zone is nog grijzer sinds nieuwe wet"

Eén op de vier woningen krijgt te maken met verzakkingen door de oprukkende droogte in Vlaanderen. De Ombudsman van de Verzekeringen, Laurent de Barsy, krijgt steeds vaker klachten van gezinnen, zoals dat van Antoinette, sinds er een nieuwe interpretatieve wet is goedgekeurd over verzakkingen ten gevolge van de droogte. "De wet heeft één hindernis weggenomen, maar de discussie blijft enorm technisch en elk dossier is anders. In sommige gevallen proberen we de verzekeraars ervan te overtuigen om toch tussen te komen. Ook om nieuwe problemen in de toekomst te vermijden", aldus de ombudsman.

Verzekeraars zijn het onderling ook oneens over hoe ze met dossiers als deze moeten omgaan. Sommige maatschappijen betalen de kosten voor de herstelling van funderingen bijvoorbeeld wél gewoon terug. Voor een doortastende oplossing kijkt de ombudsman vooral naar de politiek en de verzekeringssector zelf.

"We moeten rekening houden met de nieuwe klimaatrealiteit waarin we leven. Er moet een goede discussie komen over hoe we gevolgschade in dit soort van gevallen interpreteren zodat verzekeraars met een eenduidig antwoord komen. Het lijkt mij zinloos om herstellingen te doen aan woningen die binnen een paar jaar opnieuw beschadigd zullen geraken omdat de fundering niet aangepakt is. Wij wachten ook voor een deel op rechtspraak hierover, maar het staat vast dat deze discussie nog een tijdje zal aanslepen."