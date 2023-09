Duvel Moortgat neemt Brasserie du Mont Blanc over: "Franse brouwerij die geliefd is bij bierkenners"

Het is ook heel bijzonder dat ze met gletsjerwater brouwen. "Water is een van de basisingrediënten voor het brouwen. Hoe het water is samengesteld, maakt het verschil voor bieren. Ik weet niet hoe het gletsjerwater is samengesteld, maar ik vermoed dat het ideaal is om een speciaalbier te brouwen."



Wat maakt zo'n overname nu interessant voor beide partijen? "Je ziet vaak dat kleine ambachtelijke brouwerijen bij groei tegen een plafond stoten", legt Van Rafelghem uit. "Als ze verder willen groeien, is de samenwerking met een grotere brouwerij een van de mogelijkheden."

Voor Duvel Moortgat is het vooral te doen om het uitbreiden van hun portfolio, zegt Van Rafelghem. "Duvel Moortgat heeft momenteel 12 brouwerijen in handen. Deze overname zorgt voor een mooie aanvulling op hun Belgisch gamma. Het is ook hun eerste Franse brouwerij. Als je kijkt naar welke brouwerijen Duvel Moortgat tot nu toe uitkoos voor overnames, dan zie je dat het steeds om gerichte overnames gaat. Het gaat telkens om brouwerijen die een uitgesproken smaak creëren, om kwaliteitsbieren die het portfolio van Duvel Moortgat gevarieerder maken."

Financiële details van de overname werden niet bekendgemaakt. De huidige eigenaar van Brasserie du Mont Blanc blijft aandeelhouder.