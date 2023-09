Steeds moeilijker om godsdienstlessen te organiseren: "1.100 leerlingen, 5 verschillende levensbeschouwingen: dat is een gigantische puzzel"

Ook Christine Hannes, directeur van de Spectrumschool in Antwerpen, ervaart het als een huzarenstuk. "Wij hebben 1.100 leerlingen die levensbeschouwingen volgen en op dit moment hebben we 5 verschillende levensbeschouwingen. Op dit moment zeg ik, want als ik morgen een leerling inschrijf van Anglicaanse godsdienst - wat wij op dit moment nog niet aanbieden - moet ik dat óók gaan organiseren. Dat is een gigantische puzzel om te leggen, elke keer opnieuw, want dat zijn allemaal aparte leerkrachten."

"Voor de kleinere godsdiensten, waar ze met één of een paar leerlingen per klas zitten en er geen fulltimejobs zijn in de school, gaat het dan om leerkrachten die op verschillende scholen werken en dat maakt de puzzel nog moeilijker, want dan moet je met verschillende scholen overleggen en dat is niet evident."